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«Байер» — единственная команда из топ-5 лиг, которая ещё не проигрывала в текущем сезоне

18 Февраля 2024 • 12:16 Комментировать
Байер Л
...
Майнц
23.02 22:30

Леверкузенский «Байер» остаётся единственной командой из топ-5 европейских лиг, которая ещё не проигрывала в текущем сезоне.

Напомним, вчера, 17 февраля, «Байер» обыграл «Хайденхайм» (2:1) и смог повторить достижение «Баварии» 2019-2020 годов, когда команда из Мюнхена не проигрывала на протяжении 32 матчей кряду во всех турнирах. Отметим, что леверкузенцы лишь четыре раза сыграли вничью, одержав 28 побед.

После 22 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Германии «Байер» возглавляет турнирную таблицу, опережая вторую «Баварию» на восемь очков. При этом мюнхенцы имеют одну игру в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер

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