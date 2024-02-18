Терзич: «Боруссия» недовольна ни игрой, ни результатом»

Рулевой дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал ничью в матче против «Вольфсбурга» в рамках 22-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Мы недовольны ни игрой, ни результатом. Хорошо начали, забили отличный гол, но затем не смогли продолжить поддерживать такой ритм. Соперник в концовке первого тайма начал создавать голевые моменты. «Боруссия» в целом больше доминировала, но соперник имел больше голевых шансов. При этом в самом конце у нас была возможность вырвать победу», - передает слова тренера пресс-служба «шмелей».

«Боруссия» набрала 41 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги.