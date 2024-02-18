Хаби Алонсо оценил победу «Байера»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо поделился мнением о гостевой победе над «Хайденхаймом» в матче чемпионата Германии. «Фармацевты» выиграли со счетом 2:1.

«Это был очень важный матч. Здесь непросто победить, поэтому команда отнеслась к поединку с максимальной серьезностью. Мы выполнили свой план. Я доволен как игрой, так и итоговым результатом», - передает слова испанского специалиста пресс-служба Бундеслиги.

После 22 туров чемпионата Германии «Байер» уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая идущую второй «Баварию» на восемь баллов. Стоит отметить, что у мюнхенского гранда есть матч в запасе.