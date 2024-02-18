Тухель недоволен игрой Кейна

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о нападающем команды Гарри Кейне.

«Гарри прекрасно показывает себя на тренировках. Каждый его выстрел по воротам получается отличным. Жаль, что мы это редко видим в поединках. Но мы продолжим работать», - передает слова главного тренера инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В текущем сезоне английский бомбардир провел 29 поединков за «Баварию», в которых записал на свой счет 28 голов и восемь результативных передач. Гарри присоединился к мюнхенскому гранду летом прошлого года, перебравшись из лондонского «Тоттенхэма».