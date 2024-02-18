Семшов назвал чемпиона Бундеслиги - это не «Бавария»

Экс-игрок сборной России, а сейчас футбольный эксперт Игорь Семшов поделился мнением о чемпионской гонке в немецкой Бундеслиге.

«Байер» будет чемпионом Германии, он заслуживает это как по игре, так и по всему тому, что показывает. Игроки просто выполняют свое дело», - рассказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ»

В рамках 22-го тура чемпионата Германии леверкузенский коллектив на выезде одолел «Хайденхайм» со счетом 2:1. После этой встречи «Байер» опережает мюнхенскую «Баварию» на восемь баллов, но у подопечных Томаса Тухеля есть игра в запасе. Ближайший матч мюнхенцы проведут против «Бохума»