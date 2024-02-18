​Голкипер «Аугсбурга» пропускает уже 35 матчей кряду - это антирекорд Бундеслиги

В Германии проходят матчи двадцать второго тура Бундеслиги, «Аугсбург» съездил в гости к бывшей команде Юргена Клоппа, «Майнцу», и проиграл там с минимальным гандикапом. Для Финна Дамена, голкипера «Аугсбурга», это был уже тридцать пятый матч кряду в рамках Бундеслиги, в котором он пропускает.

Столь продолжительной неудачной серии не было еще ни у одного голкипера в высшей лиге немецкого чемпионата. Дамен, таким образом, установил антирекорд за всю историю чемпионата.

В следующем туре чемпионата «Аугсбург» примет в домашних условиях «Фрайбург», это случится 25 февраля.