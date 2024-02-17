«РБ Лейпциг» уверенно одолел «Боруссию» из Мёнхенгладбаха

Нечасто побеждающие «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Мёнхенгладбах пересеклись в 22-м туре Бундеслиги. И если хозяева почти все удары с доброго десятка направили в створ, то соперник вообще ни разу не попал в рамку. На 14-й минуте «РБ Лейпциг» разыграл мяч до верного, и Хави Симонс открыл счет. Вскоре после начала второго тайма Лои Опенда оказался на ударной позиции и эффектно перебросил голкипера - 2:0. Жордан Сибачо мог вернуть интригу, но бил головой и немного промахнулся.

«РБ Лейпциг» вплотную подобрался к идущей на четвертом месте дортмундской «Боруссии», соперник - 14-й.