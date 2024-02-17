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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» уверенно одолел «Боруссию» из Мёнхенгладбаха

17 Февраля 2024 • 22:30 Комментировать
РБ Лейпциг
2:0
Боруссия М

Нечасто побеждающие «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Мёнхенгладбах пересеклись в 22-м туре Бундеслиги. И если хозяева почти все удары с доброго десятка направили в створ, то соперник вообще ни разу не попал в рамку. На 14-й минуте «РБ Лейпциг» разыграл мяч до верного, и Хави Симонс открыл счет. Вскоре после начала второго тайма Лои Опенда оказался на ударной позиции и эффектно перебросил голкипера - 2:0. Жордан Сибачо мог вернуть интригу, но бил головой и немного промахнулся.

«РБ Лейпциг» вплотную подобрался к идущей на четвертом месте дортмундской «Боруссии», соперник - 14-й.

Протокол игры  
РБ Лейпциг2:0Боруссия М
(1:0) Симонс Хави14'  
(2:0) Опенда Лои57'  
Гулачи ПетерХенрихс БенджаминКлостерманн Лукас 23' (Симакан Мохамед ( 23') Орбан ВиллиРаум Давид 78' (Баумгартнер Кристоф ( 78') Ольмо Дани 78' (Люкеба Кастелло ( 78') Айдара Амаду 67' (Зайвальд Николас ( 67') Шлагер Ксавер  27'Симонс ХавиОпенда ЛоиПоульсен Юссуф 67' (Шешко Беньямин ( 67')
Запасные: Кампль КевинБитшиабу Эль-ШадайБласвих ЯнисЭлмас Эльиф
Николас МорицЭльведи Нико  8'Итакура Ко  33' 69' (Онора Франк ( 69') Вебер Максимилиан 59' (Лайнер Штефан ( 59') Скалли Джозеф 59' (Нгуму Натан ( 59') Райтц Рокко 85' (Фукуда Шио ( 85') Вайгль Юлиан  46'Коне Куадио  44'Нец ЛукаХак Робин 69' (Фридрих Марвин ( 69') Сибачо Жордан  83'
Запасные: Киародиа ФабиоРанос Грант-ЛеонХеррманн ПатрикОльшовски Ян
17 февраля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах РБ Лейпциг

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