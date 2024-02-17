«РБ Лейпциг» уверенно одолел «Боруссию» из Мёнхенгладбаха

Нечасто побеждающие «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Мёнхенгладбах пересеклись в 22-м туре Бундеслиги. И если хозяева почти все удары с доброго десятка направили в створ, то соперник вообще ни разу не попал в рамку. На 14-й минуте «РБ Лейпциг» разыграл мяч до верного, и Хави Симонс открыл счет. Вскоре после начала второго тайма Лои Опенда оказался на ударной позиции и эффектно перебросил голкипера - 2:0. Жордан Сибачо мог вернуть интригу, но бил головой и немного промахнулся.
«РБ Лейпциг» вплотную подобрался к идущей на четвертом месте дортмундской «Боруссии», соперник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Симонс Хави14'
|(2:0) Опенда Лои57'
Гулачи Петер•Хенрихс Бенджамин•Клостерманн Лукас23' (Симакан Мохамед (23') •Орбан Вилли•Раум Давид78' (Баумгартнер Кристоф (78') •Ольмо Дани78' (Люкеба Кастелло (78') •Айдара Амаду67' (Зайвальд Николас (67') •Шлагер Ксавер• 27'Симонс Хави•Опенда Лои•Поульсен Юссуф67' (Шешко Беньямин (67')
Николас Мориц•Эльведи Нико• 8'Итакура Ко 33'69' (Онора Франк (69') •Вебер Максимилиан59' (Лайнер Штефан (59') •Скалли Джозеф59' (Нгуму Натан (59') •Райтц Рокко85' (Фукуда Шио (85') •Вайгль Юлиан• 46'Коне Куадио• 44'Нец Лука•Хак Робин69' (Фридрих Марвин (69') •Сибачо Жордан 83'
17 февраля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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