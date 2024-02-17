​«Байер» повторил рекорд немецкого футбола

В субботу «Байер» снова порадовал армию своих болельщиков, обыграв на выезде «Хайденхайм» со счётом 2:1. Таким образом, серия леверкузенцев без поражений во всех соревнованиях достигла 32 матчей. Это повторение рекорда «Баварии» в немецком футболе, о чём рассказывает Squawka.

Чтобы установить новый рекорд, «Байеру» достаточно в следующем туре чемпионата Германии не проиграть дома «Майнцу». Игра пройдёт в пятницу, 23 февраля.

Отметим, что в 32 матчах текущего сезона «Байер» добился 28 побед при четырёх ничьих. На текущий момент команда Хаби Алонсо лидирует в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией»