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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Майнц» добыл важную победу, забив один гол «Аугсбургу»

17 Февраля 2024 • 19:47 Комментировать
Майнц
1:0
Аугсбург

Аутсайдеры Бундеслиги «Майнц» и «Аугсбург» играли в матче 22-го тура. Элвис Реджбекай создал первый момент, но в выгодной ситуации не попал в створ. Чхэ-Сон Ли запустил мяч в перекладину. Рубен Варгас головой едва не поразил ворота, но там голкипер выручил. Вскоре Надим Амири навесил, а Сепп ван дер Берг головой отправил мяч в сетку. В компенсированное время Амири с пенальти зарядил в штангу.

Победа 1:0 позволила «Майнцу» выйти на чистое предпоследнее место, противник - 13-й.

Протокол игры  
Майнц1:0Аугсбург
(1:0) Ван дер Берг Сепп44'  
Центнер РобинКор Доминик  90'Ван дер Берг СеппХанше-Ольсен Андреас 78' (Гилавоги Жошуа ( 78') Мвене ФиллиппБаррейро ЛеандроАмири НадимКаси АнтониГруда Брайан 83' (Ажорк Людовик ( 83') Онисиво Карим 83' (Нганкам Жессик ( 83') Чхэ-Сон Ли II  35'
Запасные: Рихтер МаркоПапела МервильВидмер СильванБель ШтефанМамутович ДавидБац ДаниэльДа Коста Данни
Дамен Финн  45'Мбабу Кевин 74' (Педерсен Мадс ( 74') Гоувелеув Джеффри  90'Удуохаи ФеликсИаго Лопес 90' (Михель Свен ( 90') Энгельс Арне 89' (Майер Арне ( 89') Якич КристиянВаргас РубенРеджбекай Элвис 74' (Гумни Роберт ( 74') Демирович ЭрмединТитц Филлип 46' (Биэл Пеп ( 46')
Запасные: Кёмюр МертКоубек ТомашОксфорд РисБауэр МаксимилианДорш Никлас
17 февраля. Стадион "МЕВА Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Ставка и прогноз на матч Майнц — Аугсбург чемпионата Германии — 17 февраля 2024
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