«Майнц» добыл важную победу, забив один гол «Аугсбургу»

Аутсайдеры Бундеслиги «Майнц» и «Аугсбург» играли в матче 22-го тура. Элвис Реджбекай создал первый момент, но в выгодной ситуации не попал в створ. Чхэ-Сон Ли запустил мяч в перекладину. Рубен Варгас головой едва не поразил ворота, но там голкипер выручил. Вскоре Надим Амири навесил, а Сепп ван дер Берг головой отправил мяч в сетку. В компенсированное время Амири с пенальти зарядил в штангу.
Победа 1:0 позволила «Майнцу» выйти на чистое предпоследнее место, противник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Ван дер Берг Сепп44'
Центнер Робин•Кор Доминик• 90'Ван дер Берг Сепп•Ханше-Ольсен Андреас78' (Гилавоги Жошуа (78') •Мвене Филлипп•Баррейро Леандро•Амири Надим•Каси Антони•Груда Брайан83' (Ажорк Людовик (83') •Онисиво Карим83' (Нганкам Жессик (83') •Чхэ-Сон Ли II 35'
Дамен Финн• 45'Мбабу Кевин74' (Педерсен Мадс (74') •Гоувелеув Джеффри• 90'Удуохаи Феликс•Иаго Лопес90' (Михель Свен (90') •Энгельс Арне89' (Майер Арне (89') •Якич Кристиян•Варгас Рубен•Реджбекай Элвис74' (Гумни Роберт (74') •Демирович Эрмедин•Титц Филлип46' (Биэл Пеп (46')
17 февраля. Стадион "МЕВА Арена".
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