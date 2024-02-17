«Майнц» добыл важную победу, забив один гол «Аугсбургу»

Аутсайдеры Бундеслиги «Майнц» и «Аугсбург» играли в матче 22-го тура. Элвис Реджбекай создал первый момент, но в выгодной ситуации не попал в створ. Чхэ-Сон Ли запустил мяч в перекладину. Рубен Варгас головой едва не поразил ворота, но там голкипер выручил. Вскоре Надим Амири навесил, а Сепп ван дер Берг головой отправил мяч в сетку. В компенсированное время Амири с пенальти зарядил в штангу.

Победа 1:0 позволила «Майнцу» выйти на чистое предпоследнее место, противник - 13-й.