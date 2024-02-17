«Унион» вырвал победу в матче с «Хоффенхаймом»

«Хоффенхайм» с «Унионом» зарубились в матче 22-го тура чемпионата Германии. Ила Бебу уже на третьей минуте проверил на прочность штангу. Бенедикт Холлербах также мог открыть счет, но попал в стойку. Кевин Фолланд мог расстреливать ворота, но не попал. На 45-й минуте по второму предупреждению получили Стенли Нсоки и Фолланд. Только на 84-й минуте был открыт счет, это Бренден Ааронсон вывел гостей вперед. В самой концовке Йосип Юранович со штрафного обвел стенку и попал в штангу.
«Хоффенхайм» проиграл 0:1 и идет девятым, противник - 12-й.
Протокол игры
|84'Ааронсон Бренден (0:1)
Бауманн Оливер•Кадержабек Павел 86'90' (Журасек Давид (90') •Кабак Озан•Гриллич Флориан•Нсоки Стенли 45'• 45'Стах Антон•Прёмель Гриша29' (Вегхорст Ваут (29') •Крамарич Андрей•Тохумджу Умут46' (Сков Роберт (46') •Бебу Ила81' (Конте Бамбасе (81') •Бейер Максимилиан
Запасные: Адамс Касим•Беккер Финн•Бишоф Том•Нолль Науэль•Брукс Джон
Рённов Фредерик•Духи Данило• 45'Фогт Кевин•Лейте Диогу• 89'Триммель Кристофер82' (Юранович Йосип (82') •Лайдуни Аисса66' (Вертессен Йорбе (66') •Хедира Рани6' (Крал Алекс (6') •Тусар Люка•Госенс Робин81' (Руссийон Жером (81') •Фолланд Кевин 45'• 45'Холлербах Бенедикт66' (Ааронсон Бренден (66')
Запасные: Бедья Крис•Хаберер Яник•Шволов Александер•Кнохе Робин
17 февраля. Стадион "Презеро Арена".
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