«Унион» вырвал победу в матче с «Хоффенхаймом»

«Хоффенхайм» с «Унионом» зарубились в матче 22-го тура чемпионата Германии. Ила Бебу уже на третьей минуте проверил на прочность штангу. Бенедикт Холлербах также мог открыть счет, но попал в стойку. Кевин Фолланд мог расстреливать ворота, но не попал. На 45-й минуте по второму предупреждению получили Стенли Нсоки и Фолланд. Только на 84-й минуте был открыт счет, это Бренден Ааронсон вывел гостей вперед. В самой концовке Йосип Юранович со штрафного обвел стенку и попал в штангу.

«Хоффенхайм» проиграл 0:1 и идет девятым, противник - 12-й.