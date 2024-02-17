«Вольфсбург» отобрал победу у дортмундской «Боруссии»

В матче 22-го тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд гостила у «Вольфсбурга». Марко Ройс в дебюте пробил издали, голкипер справился, но Никлас Фюллькруг был первым на добивании. После перерыва удар Максимилиан Арнольда пришелся в Ройса, а Янник Герхардт тут же поразил ворота - 1:1.

«Волки» снова не победили и идут 10-ми, соперник - четвёртый.