«Вольфсбург» отобрал победу у дортмундской «Боруссии»

В матче 22-го тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд гостила у «Вольфсбурга». Марко Ройс в дебюте пробил издали, голкипер справился, но Никлас Фюллькруг был первым на добивании. После перерыва удар Максимилиан Арнольда пришелся в Ройса, а Янник Герхардт тут же поразил ворота - 1:1.
«Волки» снова не победили и идут 10-ми, соперник - четвёртый.
Протокол игры
|8'Фюллькруг Никлас (0:1)
|(1:1) Герхардт Янник64'
Кастельс Коэн•Баку Ридле•Лакруа Максанс•Дженц Мориц•Меле Йоаким•Сванберг Маттиас46' (Герхардт Янник (46') • 71'Арнольд Максимилиан•Майер Ловро•Винд Йонас88' (Сарр Амин (88') •Паредес Кевин•Бехренс Кевин77' (Нмеча Лукас (77')
Кобель Грегор•Рюэрсон Юлиан•Зюле Никлас•Шлоттербек Нико•Матсен Ян•Забитцер Марсель•Джан Эмре•Санчо Джедон79' (Байно-Гиттенс Джейми (79') •Ройс Марко79' (Эзкан Салих (79') •Брандт Юлиан•Фюллькруг Никлас85' (Мукоко Юссуфа (85')
17 февраля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
Бан пользователя