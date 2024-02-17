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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вольфсбург» отобрал победу у дортмундской «Боруссии»

17 Февраля 2024 • 19:39 Комментировать
Вольфсбург
1:1
Боруссия Д

В матче 22-го тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд гостила у «Вольфсбурга». Марко Ройс в дебюте пробил издали, голкипер справился, но Никлас Фюллькруг был первым на добивании. После перерыва удар Максимилиан Арнольда пришелся в Ройса, а Янник Герхардт тут же поразил ворота - 1:1.

«Волки» снова не победили и идут 10-ми, соперник - четвёртый.

Протокол игры  
Вольфсбург1:1Боруссия Д
  8'Фюллькруг Никлас (0:1)
(1:1) Герхардт Янник64'  
Кастельс КоэнБаку РидлеЛакруа МаксансДженц МорицМеле ЙоакимСванберг Маттиас 46' (Герхардт Янник ( 46'  71') Арнольд МаксимилианМайер ЛовроВинд Йонас 88' (Сарр Амин ( 88') Паредес КевинБехренс Кевин 77' (Нмеча Лукас ( 77')
Запасные: Вранкс АстерЧерны ВацлавПерван ПаваоФишер КилианВиммер ПатрикЗесигер Седрик
Кобель ГрегорРюэрсон ЮлианЗюле НикласШлоттербек НикоМатсен ЯнЗабитцер МарсельДжан ЭмреСанчо Джедон 79' (Байно-Гиттенс Джейми ( 79') Ройс Марко 79' (Эзкан Салих ( 79') Брандт ЮлианФюллькруг Никлас 85' (Мукоко Юссуфа ( 85')
Запасные: Хуммельс МатсМорей МатеуВольф МариусМайер Александер IIМален ДониэллБамба Самуэль
17 февраля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Боруссия Дортмунд

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