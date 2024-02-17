«Байер» увеличил отрыв от «Баварии», одолев «Хайденхайм»

В 22-м туре чемпионата Германии давно не проигрывающий «Хайденхайм» принимал дома лидеров из «Байера». Первый тайм прошел без супермоментов, но все же в самой концовке был забит гол. Амин Адли слева прорвался к штрафной и сыграл на дальнюю штангу, а там Жереми Фримпонг был точен - 0:1. Он же мог оформить дубль после перерыва, но минимально не попал в дальний угол. Герой матча с «Баварией» Йосип Станишич едва не привез гол, плохо отыграв на голкипера, но тот в подкате спас команду. Флориан Вирц с правого края штрафной бил в ближнюю часть ворот - перекладина. Вирц отметился вертикальным пасом, Адли обыграл вратаря и закатил мяч - 0:2. У новичков сработал стандарт, после навеса со штрафного Никола Доведан головой прострелил дальше, и Тим Кляйндинст переправил мяч в сетку - 1:2.

«Байер» уже в восьми очках от «Баварии», соперник - 10-й.