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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» увеличил отрыв от «Баварии», одолев «Хайденхайм»

17 Февраля 2024 • 19:28 Комментировать
Хайденхайм
1:2
Байер Л

В 22-м туре чемпионата Германии давно не проигрывающий «Хайденхайм» принимал дома лидеров из «Байера». Первый тайм прошел без супермоментов, но все же в самой концовке был забит гол. Амин Адли слева прорвался к штрафной и сыграл на дальнюю штангу, а там Жереми Фримпонг был точен - 0:1. Он же мог оформить дубль после перерыва, но минимально не попал в дальний угол. Герой матча с «Баварией» Йосип Станишич едва не привез гол, плохо отыграв на голкипера, но тот в подкате спас команду. Флориан Вирц с правого края штрафной бил в ближнюю часть ворот - перекладина. Вирц отметился вертикальным пасом, Адли обыграл вратаря и закатил  мяч - 0:2. У новичков сработал стандарт, после навеса со штрафного Никола Доведан головой прострелил дальше, и Тим Кляйндинст переправил мяч в сетку - 1:2.

«Байер» уже в восьми очках от «Баварии», соперник - 10-й.

Протокол игры  
Хайденхайм1:2Байер Л
  45'Фримпонг Жереми (0:1)
  81'Адли Амин (0:2)
(1:2) Кляйндинст Тим87'  
Мюллер КевинХактаб Траоре ОмарМайнка ПатрикГимбер Бенедикт  32' 82' (Пирингер Марвин ( 82') Фёренбах Йонас  27'Малони ЛеннардДинкчи Эрен 76' (Пик Флориан ( 76') Шёппнер Ян 63' (Сесса Кевин ( 63') Бек Адриан 46' (Доведан Никола ( 46') Бесте Ян-Никлас 76' (Буш Марнон ( 76') Кляйндинст Тим
Запасные: Зирслебен ТимШиммер ШтефанТомалла ДенисАйхер ВитусТоеркауф Норман
Градецки ЛукашСтанишич ЙосипТа ДжонатанИнкапье ПьероФримпонг Жереми 88' (Телла Нейтан ( 88') Гримальдо АлехандроДжака ГранитАндрих Роберт  90'Вирц Флориан 88' (Хофманн Йонас ( 88') Шик Патрик 74' (Иглесиас Борха ( 74') Адли Амин 88' (Тапсоба Эдмон ( 88')
Запасные: Пуэрта ГуставоГложек АдамМбамба НоаКоварж МатейКоссуну Одилон
17 февраля. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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