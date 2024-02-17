«Севилья» хочет подписать бельгийского вратаря

Бельгийский вратарь Коен Кастельс может покинуть немецкий «Вольфсбург» в летнее трансферное окно. Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, голкипер попал в сферу интересов двух клубов.

Согласно информации инсайдера, подписать Кастельса хотят испанская «Севилья» и саудовский «Аль-Иттифак». Грядущим летом у вратаря истечет срок действия контракта с «волками», и он станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 31-летний бельгиец провел 17 поединков, в которых пропустил 25 голов. В трех встречах Кастельс сохранил свои владения в неприкосновенности.