Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Севилья» хочет подписать бельгийского вратаря

17 Февраля 2024 • 13:50 Комментировать

Бельгийский вратарь Коен Кастельс может покинуть немецкий «Вольфсбург» в летнее трансферное окно. Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, голкипер попал в сферу интересов двух клубов.

Согласно информации инсайдера, подписать Кастельса хотят испанская «Севилья» и саудовский «Аль-Иттифак». Грядущим летом у вратаря истечет срок действия контракта с «волками», и он станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 31-летний бельгиец провел 17 поединков, в которых пропустил 25 голов. В трех встречах Кастельс сохранил свои владения в неприкосновенности.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Севилья Коен Кастельс Аль-Иттифак трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать ​Три топ-игрока хотят покинуть «Баварию» из-за Тухеля ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу «Бавария» приняла решение по Тухелю после матча с «Лацио» ​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны» ​«Барселона» готова продать трёх звёзд – названы фамилии ​«Бавария» выбрала замену для Тухеля ​«Спартак» хочет расстаться с четырьмя игроками «Барселона» и Араухо пришли к важному решению ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией»
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица»
Спортивные новости
Павлюченкова не сумела выйти в финал «тысячника» в Катаре Чесноков рассказал, кто сыграет в финале турнира в Дохе Ольховский верит в победу Павлюченковой над Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе СКА добыл четвёртую подряд победу в КХЛ, одолев «Салават Юлаев» Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.02.24 в 17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Боруссия Д Боруссия Д
2.75 3.60 2.32
Видео
17.02.24 в 17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Унион Берлин Унион Берлин
2.15 3.50 3.10
Видео
17.02.24 в 17:30
Дармштадт Дармштадт
Штутгарт Штутгарт
5.40 4.40 1.51
Видео
17.02.24 в 17:30
Хайденхайм Хайденхайм
Байер Л Байер Л
6.40 4.80 1.42
Видео
17.02.24 в 17:30
Майнц Майнц
Аугсбург Аугсбург
1.97 3.55 3.55
Видео
17.02.24 в 20:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Боруссия М Боруссия М
1.40 5.00 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Февраля
14:22 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Кейн сам заботится о себе, ему не нужна моя поддержка»
14:17 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Я никогда не говорил игрокам, что они недостаточно хороши, это абсурд»
14:09 · Германия. Бундеслига
Тухель оценил шансы «Баварии» на победу в Бундеслиге и Лиге чемпионов после двух поражений подряд
13:50 · Германия. Бундеслига
«Севилья» хочет подписать бельгийского вратаря
13:23 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказал мнение о разгроме «Баварии» от «Байера»
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Байер» нашёл замену Хаби Алонсо в Англии 1
13:02 · Англия. Премьер-лига
Тель намерен остаться в «Баварии», несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед»
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» или «Бавария»: назван главный претендент на Хаби Алонсо
11:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может купить топ-игрока «Баварии» за 60 миллионов евро
10:00 · Англия. Премьер-лига
Тухель может возглавить клуб АПЛ
02:35 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и три топ-клуба АПЛ готовы побороться за Шешко слухи
01:40 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, что думает о Хаби Алонсо
01:24 · Германия. Бундеслига
«Вердер» повторил личный рекорд, установленный более 40 лет назад
00:28 · Германия. Бундеслига
«Вердер» победил на поле «Кёльна», забив один гол
16 Февраля
22:22 · Германия. Бундеслига
«Бавария» подпишет форварда летом
Все новости
Рекомендуем