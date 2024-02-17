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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вердер» повторил личный рекорд, установленный более 40 лет назад

17 Февраля 2024 • 01:24 Комментировать
Кёльн
0:1
Вердер

«Вердер» продлил серию побед в выездных матчах Бундеслиги.

В пятницу коллектив из Бремена одержал минимальную победу над «Кёльном» благодаря голу Джастина Нжинма на 70-й минуте. С тем же счётом завершились и два предыдущих гостевых поединка «Вердера» в Бундеслиге – 3 февраля был обыгран «Майнц», а 21 января – «Бавария». По данным Opta, это лишь второй случай за всю историю, когда «Вердеру» удалось одержать три «сухие» победы кряду в выездных встречах Бундеслиги. Прежде команда добивалась этого только в сезоне-1981/82 под руководством Отто Рехагеля.

«Вердер» располагается на седьмом месте в турнирной таблице нынешнего чемпионата Германии с 29 набранными очками после 22 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер

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