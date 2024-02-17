«Вердер» победил на поле «Кёльна», забив один гол

Ведущий борьбу за выживание «Кёльн» и середняки из «Вердера» первыми вышли на поле в матче 22-го тура чемпионата Германии. Поединок начался с постоянных аутов и неприцельных навесов. В итоге в первом тайме не было намека на какую-то остроту. После перерыва команды задвигались, а на 70-й минуте был открыт счет, гости в быстрой атаке разыграли мяч до верного, и только что вышедший на замену Джастин Нжинма без помех отправил мяч в сетку. У Марвина Дукша отличный шанс, но вратарь выручил.
1:0, «Кёльн» остается третьим с конца, а его соперник взлетел на седьмую строчку.
Протокол игры
|70'Нжинма Джастин (0:1)
Швебе Марвин•Шмиц Бенно85' (Дитц Флориан (85') •Килиан Лука•Хюберс Тимо•Финкгрефе Макс•Мартель Эрик74' (Адамян Саркис (74') •Гусенбашич Денис• 90'Майна Линтон74' (Кристенсен Якоб (74') •Любичич Деян85' (Тиггес Штеффен (85') •Кайнц Флориан 26'68' (Диль Юстин (68') •Тилманн Ян 77'
Цеттерер Михаэль•Малатини Хулиан• 88'Фридль Марко•Юнг Антони•Вайзер Митчелл 77'83' (Биттенкорт Леонардо (83') •Шмид Романо 26'83' (Деман Оливье (83') •Линен Сенне90' (Альверо Скелли (90') •Стаге Йенс•Агу Феликс•Вольтемаде Ник66' (Нжинма Джастин (66') •Дукш Марвин83' (Борре Рафаэль (83')
16 февраля. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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