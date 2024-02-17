«Вердер» победил на поле «Кёльна», забив один гол

Ведущий борьбу за выживание «Кёльн» и середняки из «Вердера» первыми вышли на поле в матче 22-го тура чемпионата Германии. Поединок начался с постоянных аутов и неприцельных навесов. В итоге в первом тайме не было намека на какую-то остроту. После перерыва команды задвигались, а на 70-й минуте был открыт счет, гости в быстрой атаке разыграли мяч до верного, и только что вышедший на замену Джастин Нжинма без помех отправил мяч в сетку. У Марвина Дукша отличный шанс, но вратарь выручил.

1:0, «Кёльн» остается третьим с конца, а его соперник взлетел на седьмую строчку.