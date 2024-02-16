​«Боруссия» потеряла Аллера из-за травмы

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер выбыл на несколько недель из-за растяжения связок лодыжки. Об этом на своих страницах рассказывает Kicker.

В 2024 году Аллер ещё не играл за «Боруссию». У него уже было повреждение, а затем он ездил на Кубок африканский наций со сборной Кот-д’Ивуара. «Слоны», кстати говоря, выиграли континентальный футбольный форум, Аллер забил по голу в полуфинале и финале.

«Боруссия» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайший матч команда проведёт 17 февраля – против «Вольфсбурга» на поле соперника.