​Упамекано извинился, но упрекнул расистов

В среду «Бавария» потерпела поражение в Риме от «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Защитник мюнхенцев Дайо Упамекано получил красную карточку в середине второго тайма. Француз извинился, но в то же время упрекнул расистов, которые стали его оскорблять.

«Ошибки – часть футбола. Я допустил одну и прошу прощения у своих товарищей по команде и болельщиков», - написал Упамекано в социальных сетях.

«Критика – часть футбола. Но расизму нигде нет места», - отметил футболист.

Ответный матч Лиги чемпионов против «Лацио» на своём поле «Бавария» проведёт 5 марта.