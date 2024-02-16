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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» оценили шансы на трофеи

16 Февраля 2024 • 11:12 Комментировать

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер оценил шансы команды на трофеи в нынешнем сезоне.

«Мы не переживаем по этому поводу. В Лиге чемпионов у нас по-прежнему сохраняются шансы. После счета 0:1 все реально. В ответном поединке мы перевернем ситуацию и выйдем в ¼ финала. Болельщики поддержат нас на домашней арене. Благодаря их поддержке мы сделаем это. В Бундеслиге еще много туров впереди. Мы будем верить до последней минуты в титул», - передает слова руководителя Bayern & Germany.

В чемпионате Германии «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на пять очков, а в первом матче 1/8 финала ЛЧ мюнхенцы проиграли «Лацио» (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Герберт Хайнер
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