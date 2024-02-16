Стала известна позиция «Баварии» по будущему Тухеля

Стала известна позиция владельцев мюнхенской «Баварии» в отношении главного тренера команды Томаса Тухеля.

Как сообщается в социальных сетях журналиста Максимилиана Коха, в стане немецкого чемпиона продолжают доверять нынешнему наставнику, несмотря на последние неудачи. В чемпионате Германии «Бавария» крупно уступила леверкузенскому «Байеру» (0:3), а в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграла «Лацио» (0:1).

Тухель был назначен главным тренером мюнхенского коллектива весной прошлого года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в 2025 году.