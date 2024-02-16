«ПСЖ» может вернуть своего игрока после ухода Мбаппе

20-летний нидерландский полузащитник Хави Симмонс, ныне выступающий за «РБ Лейпциг», может вернуться в «ПСЖ» по завершении нынешнего сезона. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Абделла Булма.

Парижский гранд отдал игрока в аренду до конца 2024 года. «ПСЖ» может досрочно расторгнуть соглашение, чтобы компенсировать уход нападающего Килиана Мбаппе. 25-летний форвард близок к летнему трансферу в мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне Симмонс поучаствовал в 30 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и девять голевых передач.