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Тухель унизил игроков «Баварии» после поражения от «Байера» слухи

15 Февраля 2024 • 22:59 Комментировать

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель в раздевалке после матча с «Байером» в прошлые выходные (0:3) высказал своей команде унизительные слова.

Как рассказал ведущий Sky Sports Риккардо Базиле со ссылкой на источник, после матча Тухель сказал игрокам простую, но очень обидную фразу: «Вы не так хороши, как я думал и мне придётся адаптироваться к вашему уровню».

Напомним, что спустя несколько дней после поражения в Леверкузене «Бавария» Тухеля уступила в Риме «Лацио» со счётом 0:1. По слухам, в «Баварии» после такого поражения задумались об отставке Тухеля.

​«Бавария» выбрала замену для Тухеля 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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