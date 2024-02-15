​«Бавария» выбрала замену для Тухеля

В последнее время Томас Тухель находится под давлением, ведь его «Бавария» показывает неудовлетворительные результаты. Как сообщает The Times, в мюнхенском клубе активно думают о смене рулевого. Отмечается, что «Бавария» хочет летом пригласить на тренерский мостик Хаби Алонсо, под руководством которого сейчас блистает «Байер».

Заполучить Алонсо «Баварии» будет сложно, ведь этого молодого специалиста активно связывают с «Ливерпулем». Поговаривают, что и «Реал» видит в Алонсо того, кто заменит Карло Анчелотти в ближайшие годы. Стоит сказать, что по ходу игровой карьеры Хаби Алонсо поиграл и за «Ливерпуль», и за «Реал», и за «Баварию».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Хаби Алонсо настроен следующий сезон провести в «Байере».