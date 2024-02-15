​Защитник «Байера» Инкапье интересен мадридскому клубу

Защитник «Байера» Пьеро Инкапье может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах издание AS, за 22-летним эквадорцем внимательно следит «Атлетико», желающий укрепить оборонительную линию.

«Атлетико» привлекает тот факт, что Инкапье способен действовать как в центре обороны, так и на левом фланге. Летний трансфер эквадорца может обойтись «матрасникам» приблизительно в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Пьеро Инкапье провёл за «Байер» 23 официальных матча. В них защитник забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.