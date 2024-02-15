Дениз Ундав, нападающий «Штутгарта» признан немецкой Бундеслигой лучшим игроком прошедшего января. Об этом сообщает пресс-служба турнира в официальных соцсетях.

Опередил Ундав в голосовании сразу несколько знаменитых имён: Никласа Фюллькруга, форварда дортмундской «Боруссии», Алекса Гримальдо, защитника «Байера», а также Пьеро Инкапье (тоже игрок «Байера»), Джамала Мусиалу («Бавария») и Нильса Нкунку («Айнтрахт»).

В январе Ундав оформил хет-трик в ворота «РБ Лейпцига» в очном матче команд, что проходил в Штутгарте. Завершилась встреча разгромом в пользу «Штутгарта» - 5:2.