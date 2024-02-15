​«Реал» договорился с топ-игроком, но сделка не закрыта

«Реал» договорился с Альфонсо Дэвисом о летнем переходе в клубе. Впрочем, говорить о том, что сделка закрыта, пока не приходится – «сливочные» ещё не получили зелёный свет от «Баварии». Как сообщает Relevo, мадридский клуб хочет узнать точную сумму, за какую можно осуществить летний трансфер Дэвиса. Действующий контракт канадского футболиста рассчитан до середины 2025 года.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Альфонсо Дэвиса в 70 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 защитник провёл 27 матчей, в которых забил один гол и отдал три голевых паса на партнёров.