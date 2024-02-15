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Чемпионат Германии. Бундеслига

Флик нанял нового агента - тренер интересен «Барселоне» и «Баварии»

15 Февраля 2024 • 12:52 Комментировать

Экс-наставник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик нанял нового агента. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Флориан Плеттенберг, специалист начал сотрудничество с Пини Захави.

Заинтересованность в услугах немецкого тренера проявляют клубы АПЛ, а также «Бавария». Флик сейчас находится в статусе безработного. Он занимал пост наставника сборной Германии с 2021 по 2023 год

Ранее в прессе сообщалось, что Ханс-Дитер является одним из фаворитов на место Хави в «Барселоне».

«Барселона» выбирает замену Хави из трёх тренеров - Клопп и Гвардиола отсеяны

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Евро-Футбол.Ру,
Ханс-Дитер Флик Пини Захави
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