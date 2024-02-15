В «Баварии» дали ответ по будущему Тухеля

Футбольный функционер Кристоф Фройнд, который является спортивным директором мюнхенской «Баварии», дал комментарий касательно будущего главного тренера команды Томаса Тухеля.

«Томас борется со сложившейся ситуацией. Сейчас мы в непростом положении. Наша задача – найти выход из этой ситуации. Мы все находимся в одной лодке», - приводятся слова Фройнда в социальных сетях инсайдера Керри Хау.

Тухель занял пост главного тренера мюнхенского гранда в марте прошлого года. В последнем матче под его руководством «Бавария» потерпела поражение от римского «Лацио» (0:1) в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.