«Бавария» предлагала 75 миллионов евро за звезду «Барселоны»

Мюнхенская «Бавария» предпринимала попытку заполучить защитника каталонской «Барселоны» Рональда Араухо. Как сообщает JijantesFC в соцсетях, руководство немецкого чемпиона предлагало «сине-гранатовым» 75 миллионов евро за уругвайского футболиста.

Каталонская сторона ответила отказом. В «Барселоне» считают Араухо одним из ключевых игроков, а потому не хотят с ним расставаться.

Срок действующего трудового соглашения Рональда с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2026 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании 24-летний защитник провел 17 поединков, в которых забил один гол и получил четыре желтые карточки.