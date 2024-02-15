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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» предлагала 75 миллионов евро за звезду «Барселоны»

15 Февраля 2024 • 09:09 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» предпринимала попытку заполучить защитника каталонской «Барселоны» Рональда Араухо. Как сообщает JijantesFC в соцсетях, руководство немецкого чемпиона предлагало «сине-гранатовым» 75 миллионов евро за уругвайского футболиста.

Каталонская сторона ответила отказом. В «Барселоне» считают Араухо одним из ключевых игроков, а потому не хотят с ним расставаться.

Срок действующего трудового соглашения Рональда с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2026 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании 24-летний защитник провел 17 поединков, в которых забил один гол и получил четыре желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Рональд Араухо ещё теги
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