Дэвис сделал выбор между «Реалом» и «Баварией»

Защитник сборной Канады и мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис решил, где хочет продолжить карьеру. По сообщениям газеты Marca, латераль хочет перейти в мадридский «Реал» грядущим летом.

Срок действующего контракта Дэвиса с немецким грандом истекает летом 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Альфонсо принял участие в 27 поединках за «Баварию». Защитник записал на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.

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