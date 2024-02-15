Кейн: «Мы не должны сдаваться»

Английский нападающий Гарри Кейн расстроен поражением от римского «Лацио», его «Бавария» уступила с минимальным счетом, но это уже второе поражение подряд после неудачи в игре с лидером Бундеслиги - леверкузенским «Байером». Кейн призвал своих партнеров по команде нив коем случае не вешать носы и руки:

- Мы должны найти себя. Мы в гонке за титул в Бундеслиге (будет забавно, если в свой первый сезон в «Баварии» Кейн снова останется без трофея - прим.ред.), мы в борьбе в Лиге чемпионов. Мы должны бороться. Мы должны перевернуть эту ситуацию. Нас ждут большие игры. Один удачный матч - и искра снова вернётся, - цитирует слова Кейна BBC Sport.