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​Рио Фердинанд: «Бавария» стала напоминать мыльную оперу»

15 Февраля 2024 • 04:12 Комментировать

Бывший английский защитник Рио Фердинанд встревожен положением дел в «Баварии» - мюнхенский клуб проиграл два последних своих матча, не забив ни одного гола. Такого с клубом не случалось с 2015 года. По словам Фердинанда, сейчас ситуация в «Баварии» стала напоминать мыльную оперу.

- Когда дела идут плохо, каждая ошибка попадает под свет софитов, будь то пенальти, пропущенный гол, удаление. И в таком большом клубе, как «Бавария», это случается сплошь и рядом. Каждый уик-энд превращается в мыльную оперу, и именно это и происходит сейчас, - цитирует слова Фердинанда BBC Sport.


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Бавария Рио Фердинанд
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