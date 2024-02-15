​Рио Фердинанд: «Ещё вопрос, справится ли Кейн с медийным давлением»

Бывший английский защитник Рио Фердинанд считает, что Гарри Кейну, новобранцу «Баварии», еще предстоит пройти в своем новом клубе через непростые времена, связанные с медийным давлением. Доселе, подчеркнул Фердинанд, Кейн был избавлен от этого, но наступает самая ответственная часть сезона, а результаты «Баварии» оставляют желать лучшего.

- Гарри ждет большой тест, на характер и на менталитет. В «Баварии» совсем другой уровень медийного давления, ожиданий. Я помню, как это было в «Манчестер Юнайтед», каждый игрок чувствовал это давление, и не все справлялись с ним хорошо. Я уверен, его ждет непростое испытание, - цитирует слова Фердинанда BBC Sport.