Тухель кратко ответил на вопрос о своём будущем в «Баварии»

Рулевой «Баварии» Томас Тухель не боится потерять работу.

Мюнхенцы потерпели очередную неудачу – на этот раз в Лиге чемпионов. Немецкий гранд стартовал в плей-офф турнира с минимального поражения от «Лацио» в Риме.

После завершения матча журналисты спросили у Тухеля, не беспокоится ли тот за своё будущее в клубе, на что получили ясный ответ: «Нет».

Напомним, что в прошлую субботу «Бавария» с крупным счётом уступила «Байеру» в Бундеслиге (0:3) – леверкузенцы оторвались от действующих чемпионов на пять очков в турнирной таблице.

Следующий матч «Баварии» состоится 18 февраля – соперником будет «Бохум». Ответная встреча с «Лацио» пройдёт 5 марта.