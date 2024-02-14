«Барселона» может усилить атаку игроком «Боруссии»

«Барселона» следит за нападающим дортмундской «Боруссии» Каримом Адейеми.

Сам 22-летний футболист, как известно, мечтает выступать за каталонский клуб. По информации Sport, желание немецкого игрока вполне может осуществиться в обозримом будущем, поскольку в «Барселоне» высоко оценивают его перспективы и рассматривают в качестве потенциальной трансферной цели.

В активе Карима Адейеми два забитых мяча и столько же голевых передач в 18 матчах за «Боруссию» в текущем сезоне. Контракт форварда со «шмелями» рассчитан до 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро.