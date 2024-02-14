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«Барселона» может усилить атаку игроком «Боруссии»

14 Февраля 2024 • 21:13 Комментировать (1)
Вольфсбург
...
Боруссия Д
17.02 17:30

«Барселона» следит за нападающим дортмундской «Боруссии» Каримом Адейеми.

Сам 22-летний футболист, как известно, мечтает выступать за каталонский клуб. По информации Sport, желание немецкого игрока вполне может осуществиться в обозримом будущем, поскольку в «Барселоне» высоко оценивают его перспективы и рассматривают в качестве потенциальной трансферной цели.

В активе Карима Адейеми два забитых мяча и столько же голевых передач в 18 матчах за «Боруссию» в текущем сезоне. Контракт форварда со «шмелями» рассчитан до 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Карим Адейеми трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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euro foot
14 Февраля 2024 в 21:34
похоже парень присел с такой статистикой(
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