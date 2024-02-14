Нойер прокомментировал провальное выступление Кейна в матче против «Байера»

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер высказался насчёт провального выступления нападающего Гарри Кейна матче против леверкузенского «Байера». Англичанин мало касался мяча в игре против «фармацевтов», которую «Бавария» в итоге проиграла с разгромным счётом 0:3.

«В матче с «Байером» нам не хватило интеллекта. Игра прошла не так, как мы планировали. Кейна должна кормить вся команда. Когда всё идёт по плану, Гарри показывает феноменальную эффективность. Вся команда должна двигаться так, чтобы Кейн мог находить свободное пространство», – сказал Нойер на пресс–конференци.

Отметим, что Кейн забил 24 гола в этом розыгрыше Бундеслиги.