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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» давно следит за Моуринью

14 Февраля 2024 • 13:58 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» подыскивает замену нынешнему главному тренеру команды Томасу Тухелю. Согласно информации журналистов Todofichajes, португальский специалист Жозе Моуринью по-прежнему входит в сферу интересов немецкого чемпиона.

«Особенный» находится в поле зрения мюнхенского гранда с момента своего ухода из «Ромы» в январе. Моуринью считается одним из фаворитов на место главного тренера «Баварии» в случае отставки Томаса Тухеля.

«Бавария» в последнем поединке потерпела разгромное поражение от леверкузенского «Байера» со счетом 0:3. Мюнхенцы занимают второе место в Бундеслиге, отставая от лидера на пять баллов.

«Бавария» выбирает из трёх тренеров замену Тухелю - известны все имена

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Жозе Моуринью
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