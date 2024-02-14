Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель, которого могут выгнать из «Баварии», предложил себя испанскому суперклубу

14 Февраля 2024 • 11:58 Комментировать (1)

Каталонскую «Барселону» может возглавить известный немецкий тренер. Как сообщается на страницах Mundo Deportivo, наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель предложил свои услуги «сине-гранатовым».

Специалист переживает непростые времена в немецком гранде и может быть уволен в ближайшем будущем. В последнем матче под его руководством «Бавария» крупно проиграла леверкузенскому «Байеру» со счетом 0:3.

Окружение Тухеля хочет, чтобы Томас стал преемником Хави Эрнандеса в каталонском топ-клубе. Испанский тренер покинет «Барселону» по завершении нынешнего сезона.

«Бавария» выбирает из трёх тренеров замену Тухелю - известны все имена

Суперклуб из Европы готов позвать Моуринью

Оценить новость
- 3
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Томас Тухель ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Leonardis
14 Февраля 2024 в 12:11
это будет полный развал Барсы...
Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера «Бавария» выбирает из трёх тренеров замену Тухелю - известны все имена Суперклуб из Европы готов позвать Моуринью ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» «Реал» может купить форварда «Манчестер Юнайтед» вместо Мбаппе и Холанна
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал»
Спортивные новости
Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» «Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Кожевников — о Кучерове: Один из величайших игроков НХЛ и вообще в мире Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Февраля
10:31 · Германия. Бундеслига
«Реал» нашёл нового защитника за 40 миллионов евро
09:40 · Германия. Бундеслига
Эффенберг: «Бавария» переживает конец великой эпохи»
00:24 · Германия. Бундеслига
Тухель объяснил неудачную игру Кейна в матче против «Байера»
13 Февраля
23:34 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля» назвал главный недостаток Хаби Алонсо
23:22 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Я не чувствую растущего давления»
22:48 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Сейчас непростое время для де Лигта»
22:05 · Германия. Бундеслига
Тухель прокомментировал слова Мюллера о провале «Баварии» 1
20:12 · Германия. Бундеслига
Руководство «Баварии» допускает возможность возвращения Флика
19:02 · Германия. Бундеслига
В «Байере» рассказали о будущем Хаби Алонсо
18:46 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» может подписать игрока «Баварии»
18:24 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» нашёл замену Салаху в Бундеслиге
17:36 · Германия. Бундеслига
​Директор «Баварии» отреагировал на слухи о де Лигте
16:58 · Германия. Бундеслига
Иммобиле: «Кейн – один из лучших в мире на своей позиции»
16:52 · Германия. Бундеслига
Иммобиле – о матче с «Баварией»: «Будет очень сложно, но мы не боимся»
16:35 · Германия. Бундеслига
Сарри: «Постараемся сыграть с «Баварией» на равных»
Все новости
Рекомендуем