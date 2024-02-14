Тухель, которого могут выгнать из «Баварии», предложил себя испанскому суперклубу

Каталонскую «Барселону» может возглавить известный немецкий тренер. Как сообщается на страницах Mundo Deportivo, наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель предложил свои услуги «сине-гранатовым».

Специалист переживает непростые времена в немецком гранде и может быть уволен в ближайшем будущем. В последнем матче под его руководством «Бавария» крупно проиграла леверкузенскому «Байеру» со счетом 0:3.

Окружение Тухеля хочет, чтобы Томас стал преемником Хави Эрнандеса в каталонском топ-клубе. Испанский тренер покинет «Барселону» по завершении нынешнего сезона.

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