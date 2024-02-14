«Реал» нашёл нового защитника за 40 миллионов евро

Защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг имеет вариант трудоустройства в топ-клубе испанского чемпионата. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

Как стало известно источнику, в подписании футболиста заинтересован мадридский «Реал». Переход может состояться в летнее трансферное окно. Контракт Фримпонга с немецким клубом рассчитан до 2028 года, а сумма отступных за его переход составляет 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 23-летний защитник сыграл 20 матчей, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть результативных передач. Вместе с «Байером» он лидирует в турнирной таблице Бундеслиги.