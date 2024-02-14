Эффенберг: «Бавария» переживает конец великой эпохи»

Экс-игрок сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Штефан Эффенберг поделился мнением о дальнейших перспективах своего бывшего клуба.

«Сейчас у «Баварии» турбулентное состояние. Левандовски покинул клуб, Мюллер уже не является твердым игроком основы, Нойеру осталось играть пару лет. Скоро будем говорить о «Баварии» совсем иначе. Команда больше не на том высоком уровне. Клуб переживает конец великой эпохи. Если они не найдут новых Рибери, Мюллера и Швайнштайгера, им будет тяжело», - цитирует Штефана Kicker.

В чемпионате Германии «Бавария» занимает второе место, отставая от лидера на пять баллов.