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Чемпионат Германии. Бундеслига

Эффенберг: «Бавария» переживает конец великой эпохи»

14 Февраля 2024 • 09:40 Комментировать

Экс-игрок сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Штефан Эффенберг поделился мнением о дальнейших перспективах своего бывшего клуба.

«Сейчас у «Баварии» турбулентное состояние. Левандовски покинул клуб, Мюллер уже не является твердым игроком основы, Нойеру осталось играть пару лет. Скоро будем говорить о «Баварии» совсем иначе. Команда больше не на том высоком уровне. Клуб переживает конец великой эпохи. Если они не найдут новых Рибери, Мюллера и Швайнштайгера, им будет тяжело», - цитирует Штефана Kicker.

В чемпионате Германии «Бавария» занимает второе место, отставая от лидера на пять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Штефан Эффенберг
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