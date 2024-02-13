Руководство «Баварии» допускает возможность возвращения Флика

В мюнхенской «Баварии» рассматривают вариант с приглашением на пост главного тренера Ханса-Дитера Флика, который уже руководил командой в прошлом.

Как сообщает журналист издания Bild Тоби Альтшаффль, сам специалист чувствует себя готовым к новому испытанию и хотел бы летом возглавить клуб.

Ранее возвращение считалось невозможным, так как отношения между Фликом и почётным президентом Ули Хёнессом были очень напряжёнными.

Напомним, что наставник покинул «Баварию» в 2021 году. На данный момент мюнхенцев возглавляет Томас Тухель, однако в последнее время появляются слухи о возможной отставке тренера из-за неудовлетворительных результатов.