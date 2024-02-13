В «Байере» рассказали о будущем Хаби Алонсо

Один из руководителей леверкузенского «Байера» рассказал, останется ли в клубе главный тренер команды Хаби Алонсо.

Спортивный директор Симон Рольфес заявил, что Алонсо продолжит тренировать коллектив, так как специалист имеет действующий контракт.

Также функционер отметил, что Хаби чувствует себя комфортно в клубе и собирается дальше развивать игроков, сообщает издание Sport1 Doppelpass.

К слову, «Байер» после 21-го тура в чемпионате Германии возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 55 очков. Ранее леверкузенцы разгромили мюнхенскую «Баварию» со счётом 3:0, упрочив лидерство в Бундеслиге.