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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Байере» рассказали о будущем Хаби Алонсо

13 Февраля 2024 • 19:02 Комментировать
Хайденхайм
...
Байер Л
17.02 17:30

Один из руководителей леверкузенского «Байера» рассказал, останется ли в клубе главный тренер команды Хаби Алонсо.

Спортивный директор Симон Рольфес заявил, что Алонсо продолжит тренировать коллектив, так как специалист имеет действующий контракт.

Также функционер отметил, что Хаби чувствует себя комфортно в клубе и собирается дальше развивать игроков, сообщает издание Sport1 Doppelpass.

К слову, «Байер» после 21-го тура в чемпионате Германии возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 55 очков. Ранее леверкузенцы разгромили мюнхенскую «Баварию» со счётом 3:0, упрочив лидерство в Бундеслиге.


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Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо Бундеслига Симон Рольфес Байер ещё теги

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