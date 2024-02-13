​Директор «Баварии» отреагировал на слухи о де Лигте

В прессе появилась информация о том, что защитник Маттейс де Лигт недоволен своим положением в «Баварии» и думает о возможной смене клубной прописки летом. В последнем матче против «Байера» де Лигт все 90 минут провёл на скамейке для запасных. Комментарий по поводу ситуации 24-летнего нидерландца дал Кристоф Фройнд – спортивный директор клуба из Мюнхена.

«Конечно, для де Лигта это было разочарованием, но мы рады, что он с нами. У нас в команде большая конкуренция. Маттейс это знает, он реагирует очень профессионально, будучи профессионалом топ-уровня», - сказал Фройнд журналистам.