Симакан рассказал, может ли матч с «Реалом» изменить его карьеру

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Мохамед Симакан высказался насчёт предстоящей встречи с мадридским «Реалом» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Француз рассказал, как этот поединок может повлиять на его будущее.

«Может ли матч с «Реалом» изменить мою карьеру? Это будет обычная игра. Надеюсь, что матче с «Реалом» я смогу доказать, что являюсь центральным защитником топового уровня», – цитирует Симакана издание Diario AS.

Симакан ранее находился на радаре у топ-клубов из Английской премьер-лиги. 23-летний француз в нынешнем розыгрыше Бундеслиги отметился голом и результативной передачей.