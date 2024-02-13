Элмас назвал любимого игрока «Реала»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Эльиф Элмас назвал любимого футболиста мадридского «Реала». 24-летний северо македонец остановил свой выбор на Луке Модриче.

«Все игроки «Реала» невероятны, но я уроженец Балкан, поэтому моё сердце выбирает Луку Модрича. Его история с «Реалом» и сборной Хорватии просто невероятна. Он является обладателем «Золотого мяча». Я не говорю, что другие не также хороши, как Лука, но моим любимчиком является именно Модрич. Это особенный человек для балканских болельщиков. Думаю, он является лучшим футболистом всех бывших стран Югославии», – сказал Элмас в интервью изданию Marca.