​«Бавария» выбрала форварда, которого хочет подписать

«Бавария» изучает варианты на летнем трансферном рынке. Как сообщает Bild, мюнхенский клуб нацелен на подписание нападающего Серу Гирасси из «Штутгарта». Отмечается, что выкупить 27-летнего гвинейца можно будет примерно за 20 миллионов евро. Вопрос в том, захочет ли Гирасси переходить в команду, где есть Гарри Кейн.

В текущем чемпионате Германии Серу Гирасси наколотил 17 голов. Он занимает вторую строчку в рейтинге бомбардиров соревнования, отставая только от Гарри Кейна. Англичанин забил 24 гола.

Стоит сказать, что слухи активно связывали Гирасси с топ-клубами в январе, однако он остался в «Штутгарте».