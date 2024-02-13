​Названо условие, при котором Тухель может принять «Барселону»

В прессе появляется много информации о том, кто заменит Хави на должности главного тренера «Барселоны». Испанский Sport выпустил заметку, в которой рассказывает о возможном назначении в каталонском клубе Томаса Тухеля.

По данным источника, Тухель наверняка согласится возглавить «Барселону», если клуб предложит ему проект топ-уровня.

Стоит сказать, что в настоящий момент возможности «Барселоны» ограничены, поскольку клуб испытывает серьёзные финансовые трудности.

Томас Тухель сейчас тренирует «Баварию», где сталкивается с критикой. После крупного поражения от «Байера» (0:3) усилились призывы фанатов уволить тренера.

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