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​Названо условие, при котором Тухель может принять «Барселону»

13 Февраля 2024 • 14:40 Комментировать

В прессе появляется много информации о том, кто заменит Хави на должности главного тренера «Барселоны». Испанский Sport выпустил заметку, в которой рассказывает о возможном назначении в каталонском клубе Томаса Тухеля.

По данным источника, Тухель наверняка согласится возглавить «Барселону», если клуб предложит ему проект топ-уровня.

Стоит сказать, что в настоящий момент возможности «Барселоны» ограничены, поскольку клуб испытывает серьёзные финансовые трудности.

Томас Тухель сейчас тренирует «Баварию», где сталкивается с критикой. После крупного поражения от «Байера» (0:3) усилились призывы фанатов уволить тренера.

​Деку объяснил, почему «Барселоне» сложно пригласить Клоппа и других топ-тренеров

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Бавария Барселона Томас Тухель ещё теги
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