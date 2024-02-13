В «Баварии» решили, кто виновен в разгроме от «Байера»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель остался недоволен игрой своих подопечных в недавнем матче 21-го тура Бундеслиги против леверкузенского «Байера». Чемпион потерпел крупное поражение со счетом 0:3.

Как сообщил журналист Sky Sport Deutschland Керри Хау, боссы «Баварии» определили виновных в разгромном поражении. Руководство возложило основную вину на футболистов. Ожидается, что по окончании сезона команду ждут серьезные изменения в составе.

После 21 тура Бундеслиги мюнхенский гранд с 50 баллами занимает второе место в турнирной таблице. Лидирующий «Байер» опережает команду Тухеля на пять очков.

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