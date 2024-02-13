Руководство «Майнца» определилось с новым главным тренером команды. После увольнения Яна Зиверта на пост рулевого был назначен Бо Хенриксен, который ранее возглавлял швейцарский «Цюрих». Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Трудовое соглашение между 49-летним специалистом и «Майнцем» рассчитано до 2026 года.

Команда провально выступает в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии. После 21 тура Бундеслиги «Майнц» набрал 12 баллов и занимает последнее место в турнирной таблице. Следующий поединок аутсайдер проведет на домашнем стадионе против «Аугсбурга» 17 февраля.