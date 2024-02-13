​Де Лигт: «Благодаря Сарри я стал сильнее в «Ювентусе»

Нидерландский защитник «Баварии» Маттейс де Лигт тепло вспоминает свои времена в «Ювентусе», особенно под началом Маурицио Сарри. По его словам, благодаря тогдашнему наставнику «Ювентуса» он стал сильнее.

- Сперва Сарри общался со мной на английском, хотя я предпочитал на итальянском. Потом мы сошлись во взглядах на тактику и успешно сработались. Клуб выиграл Скудетто. Я стал намного сильнее с Сарри. Это тот тип тренера, который много работает на поле. Который использует голову и требует того же от игроков. В общем, благодаря ему я стал куда сильнее, - цитирует слова де Лигта Juvenews.eu.