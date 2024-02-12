Кроос исключил возвращение в «Баварию»

Полузащитник «Реала» Тони Кросс ответил на вопрос о возможном возвращении в «Баварию».

- Я не вернусь в «Баварию». Их интерес ко мне – это повод для гордости, но этого не произойдёт, - приводит слова Крооса журналист Фабрицио Романо.

Кроос выступал за «Баварию» с 2007 по 2014 год, после чего перешел в мадридский «Реал». В текущем сезоне на счету немецкого футболиста 30 матчей, один гол и семь результативных передач. Контракт Кросса со «сливочными» истекает летом текущего года.

Ранее Кроос не исключил, что может вернуться в сборную Германии. Карьеру в национальной команде он завершил в 2021 году.